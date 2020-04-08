Бизнес нужно спасать: ТПП России проведет вебинар для предпринимателей, пострадавших от распространения коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T08:13:16+03:00

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8 апреля 2020 года в 10.00 часов мск Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) России при участии бизнес-объединений (РСПП, «Деловой России» и «Опоры России») расскажет в режиме видеоконференцсвязи о мерах регулятора по поддержке субъектов МСП для обеспечения финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса (COVID-19), а также ответит на вопросы предпринимателей со всей страны.

В рамках вебинара планируется рассмотреть следующие вопросы:

- реструктуризация кредитов в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП;

- возможность расширения программ кредитования малых и средних предприятий;

- поддержка отраслей, не вошедших в список наиболее пострадавших;

- как и в каких банках получить кредиты по нулевой ставке для выдачи зарплат сотрудникам;

- предложения бизнеса по дополнительным мерам поддержки в финансовой сфере.

Посмотреть вебинар могут все желающие по ссылке: https://youtu.be/6VL4HTGHARk

ССЫЛКА БУДЕТ АКТИВНА С 10.00 мск 8 апреля!

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