В Башкирии заработал сервис для получения пропусков на поездки в режиме самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T08:09:55+03:00

В Башкирии теперь можно передвигаться на личном авто, но уже с пропуском Фото: Михаил ФРОЛОВ

Время в пути не должно превышать 90 минут

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В Башкирии заработал сервис doroga02.ru, благодаря которому жители смогут получить пропуск на поездку на автомобиле в режиме полной самоизоляции. Сайт начал функционировать сегодня утром, 8 апреля.

Чтобы получить транспортный пропуск, нужно зарегистрироваться в системе, ввести данные транспортного средства и создать поездку. Ездить разрешается только один раз в день на 90 минут.

Если в пути водителя остановит инспектор ГИБДД, нужно будет показать распечатанное или электронное разрешение. Еще один способ доказать право на поездку – авторизоваться в системе с телефона под своей учетной записью, найти в списке поездок на сайте актуальную и предъявить подробную информацию о ней гаишнику.

ИСТОЧНИК KP.RU