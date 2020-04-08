В Башкирии заработал сервис для получения пропусков на поездки в режиме самоизоляции
В Башкирии заработал сервис doroga02.ru, благодаря которому жители смогут получить пропуск на поездку на автомобиле в режиме полной самоизоляции. Сайт начал функционировать сегодня утром, 8 апреля.
Чтобы получить транспортный пропуск, нужно зарегистрироваться в системе, ввести данные транспортного средства и создать поездку. Ездить разрешается только один раз в день на 90 минут.
Если в пути водителя остановит инспектор ГИБДД, нужно будет показать распечатанное или электронное разрешение. Еще один способ доказать право на поездку – авторизоваться в системе с телефона под своей учетной записью, найти в списке поездок на сайте актуальную и предъявить подробную информацию о ней гаишнику.
ИСТОЧНИК KP.RU