В Уфе из-за неуступчивого водителя в ДТП пострадал пассажир

8 Апр 2020 2020-04-08T07:29:10+03:00

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Утром во вторник, 7 апреля, на севере Уфы произошла авария с участием двух французских иномарок. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 68-летний водитель "Ситроена", предположительно, поворачивал с улицы Интернациональной направо, на улицу Сельскую Богородскую, и не уступил дорогу встречному автомобилю "Шевроле Круз". Последовало лобовое столкновение - первой иномарке досталось особенно сильно.

Известно об одном пострадавшем. За медицинской помощью обратился 64-летний пассажир, ехавший в "Ситроене".

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU