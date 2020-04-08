В Уфе из-за неуступчивого водителя в ДТП пострадал пассажир
Авария случилась в Черниковке
Фото: ГИБДД Башкирии
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Утром во вторник, 7 апреля, на севере Уфы произошла авария с участием двух французских иномарок. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 68-летний водитель "Ситроена", предположительно, поворачивал с улицы Интернациональной направо, на улицу Сельскую Богородскую, и не уступил дорогу встречному автомобилю "Шевроле Круз". Последовало лобовое столкновение - первой иномарке досталось особенно сильно.
Известно об одном пострадавшем. За медицинской помощью обратился 64-летний пассажир, ехавший в "Ситроене".
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU