2020-04-08T08:38:58+03:00
Общество

«Мне и так плохо, а люди чего только не пишут»: Анвара Нургалиева затравили в соцсетях после смерти матери

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Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Певец готов сделать специальное заявление, чтобы остановить поток обвинений в свой адресПевец готов сделать специальное заявление, чтобы остановить поток обвинений в свой адрес
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Певец из Башкирии Анвар Нургалиев, чья мать стала первой погибшей в республике пациенткой с подтвержденной коронавирусной инфекцией, признался, что стал объектом травли. Из-за того, что мужчина ездит по стране с концертами, многие сочли его переносчиком нового вируса. Сам же певец уверен, что здоров.

«Никто из нас не болеет, температуры нет. [...] У меня ослабленный иммунитет, если бы заразился, давно бы заболел», — заявил он корреспонденту ИА «Татар-информ».

Нургалиев подчеркнул, что последний раз выступал в Москве 17 января, а за границей не был больше полугода и не мог привезти заразу оттуда.

«Наверное, я выйду со специальным заявлением. Мне и так плохо, я похоронил маму, а в это время люди чего только не пишут», — сокрушается Нургалиев.

Певец признался, что ему очень тяжело читать «ложные обвинения». По словам артиста, вся его семья после похорон находится на самоизоляции в ожидании результатов анализов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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