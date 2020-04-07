«Мы бы себе этого не могли даже представить»: Радий Хабиров рассказал о «ковровой» дезинфекции Уфы

7 Апр 2020 2020-04-07T21:24:12+03:00

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В Уфе началась полная дезинфекция улиц. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров. К посту он прикрепил видеозапись, где видно, как грузовики санитарных служб с установленными на них водометами едут по городу и распыляют антисептический раствор.

"Всего несколько недель назад мы бы себе этого не могли даже представить... А сегодня проводим ковровую дезинфекцию улиц Уфы", - написал Хабиров.

Работы по обработке улиц проводятся в ночное время, когда большинство уфимцев находится дома. Тем не менее глава Башкирии напомнил тем, кто в силу каких-то уважительных причин оказался вне квартиры, не подходить к технике близко.

Ночная обработка улиц Уфы от коронавируса // 07.04.

ИСТОЧНИК KP.RU