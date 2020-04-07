Коронавирус в Башкирии: еще в одном городе появились пациенты с подозрением на covid-19

7 Апр 2020 2020-04-07T19:58:22+03:00

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В центральной больнице города Бирск проходят лечение пациенты с подозрением на коронавирус. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил врач-эпидемиолог межрайонного филиала «Центр гигиены» Юрий Садовский.

По словам медика, Бирская больница уже перешла на режим полной изоляции. Глава администрации города попросил усилить работу всех структур.

«Прошу жителей быть максимально внимательными и отказаться от прогулок без острой необходимости», - приводит слова главы города Антона Талалова местная газета «Победа».

ИСТОЧНИК KP.RU