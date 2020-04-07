СМИ: на кладбище Уфы зарезировирована 1000 мест для умерших от коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T19:43:30+03:00

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На Северном кладбище в Уфе зарезервированы два участка по 500 мест для захоронения людей, умерших с диагнозом COVID-19. Один участок предназначен для погребения по христианским канонам, а другой - по мусульманским. Об этом сообщает "Ъ-Уфа" со ссылкой источник в МБУ «Комбинат спецобслуживания Уфы».

В учреждении разработана специальная инструкция по захоронению людей с коронавирусом, в которой учтен опыт европейских стран, столкнувшихся с эпидемией. Издание сообщает, что в соответствии с ней на похоронах могут присутствовать лишь близкие родственники, а усопшего хоронят в закрытом гробу.

Стоит помнить, что подобные инструкции, документы - необходимый бюрократический элемент во время любых эпидемий. Власти любого уровня обязаны предусмотреть худший сценарий и быть к нему готовыми, но это не означает, что они ожидают такого развития событий.

ИСТОЧНИК KP.RU