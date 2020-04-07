2020-04-07T19:18:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Следователи ищут автора фейка о «сбежавшем от коронавируса руководстве больницы в Уфе»

Скандальный видеоролик уже прокомментировала главный врач РКБ имени Куватова
Эльдар ВАЛЕЕВ
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Скриншот видеоролика, опубликованного в интернетеСкриншот видеоролика, опубликованного в интернете
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Следственный комитет Башкирии заинтересовался видеороликом с сотрудниками Республиканской клинической больницы. Накануне этот госпиталь закрыли на двухнедельный карантин после смерти пациентки с диагнозом «коронавирус». Никто не может войти и выйти из дверей медицинского учреждения.

Вечером того же дня в интернете появилась видеозапись, главными героями которой стали неизвестные сотрудники больницы. Они стояли рядом с открытым окном кабинета на первом этаже. Автор видео утверждал, что таким образом руководство клиники сбежало из карантина.

Ролик уже прокомментировала главный врач РКБ Эльза Сыртланова. Оказалось, что авторы постов в интернете полностью переврали суть происходящего. Информация оказалась фейковой.

«На этом видео сотрудники отдела закупок переносят компьютеры для удаленной работы на дому», - написала Сыртланова в комментариях под своим постов в Facebook.

Не поверить женщине сложно – кабинеты главврача и ее заместителей находятся намного выше, а на самих кадрах видно, что под окном стоят системные блоки и мониторы. Технику грузили в легковой автомобиль для того, чтобы перевезти ее по домам.

«Следственный комитет организовал проверку. Мы выясняем обстоятельства видеосъемки, устанавливаем список лиц, которые распространили несоответствующие действительности сведения», - прокомментировали ситуацию в следственном комитете.

Ранее стало известно о том, что республиканская клиническая больница закрыта на карантин. Это решение было принято после того, как в стенах клиники умерла пациентка с диагнозом «коронавирус», при этом причиной смерти стало другое заболевание. По данным «КП», этой женщиной оказалась мама популярного певца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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