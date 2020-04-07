В Уфе автомобиль скорой помощи столкнулся с катафалком, есть пострадавшие
Травмы получили два человека
Фото: ГИБДД Башкирии
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Вечером 7 апреля в центре Уфы произошла необычная авария: карета скорой помощи "Фиат Дукато" столкнулась с микроавтобусом "Форд Транзит", принадлежащем похоронному агентству. Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, ДТП случилось около шести часов вечера на перекрестке улиц Достоевского - Карла Маркса.
В результате аварии пострадали двое человек: фельдшер скорой и водитель катафалка.
Кто спровоцировал дорожный инцидент, выясняет полиция. На месте работают и другие службы. Подробности случившегося уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU