В Уфе автомобиль скорой помощи столкнулся с катафалком, есть пострадавшие

7 Апр 2020 2020-04-07T18:36:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 7 апреля в центре Уфы произошла необычная авария: карета скорой помощи "Фиат Дукато" столкнулась с микроавтобусом "Форд Транзит", принадлежащем похоронному агентству. Как сообщили в Госавтоинспекции Башкирии, ДТП случилось около шести часов вечера на перекрестке улиц Достоевского - Карла Маркса.

В результате аварии пострадали двое человек: фельдшер скорой и водитель катафалка.

Кто спровоцировал дорожный инцидент, выясняет полиция. На месте работают и другие службы. Подробности случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU