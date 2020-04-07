Коронавирус в Башкирии: еще одну больницу закрыли на карантин
Больница в 35-м микрорайоне Октябрьского закрылась на карантин. Об этом сообщил сегодня, 7 апреля, замглавы администрации города Октябрь Латыпов на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом.
По словам Латыпова, в реанимационном отделении больницы был выявлен пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.
«По решению Роспотребнадзора в больнице введены ограничительные мероприятия», - пояснил вице-мэр. - «Они подразумевают закрытие больницы на карантин: прекращение приема больных и их выписки до особых распоряжений».
Латыпов призвал горожан отнестись к ситуации с пониманием и следить за официальной информацией.
Напомним, что в Уфе аналогичная судьба постигла больницу им. Куватова, где на выходных умерла пациентка с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU