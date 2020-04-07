2020-04-07T17:50:43+03:00
Общество

Коронавирус в Башкирии: еще одну больницу закрыли на карантин

Ограничения ввели из-за пациента с подозрением на коронавирус
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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На неизвестный срок закрылась больница в городе ОктябрьскийНа неизвестный срок закрылась больница в городе ОктябрьскийФото: Алексей БУЛАТОВ
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Больница в 35-м микрорайоне Октябрьского закрылась на карантин. Об этом сообщил сегодня, 7 апреля, замглавы администрации города Октябрь Латыпов на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом.

По словам Латыпова, в реанимационном отделении больницы был выявлен пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию.

«По решению Роспотребнадзора в больнице введены ограничительные мероприятия», - пояснил вице-мэр. - «Они подразумевают закрытие больницы на карантин: прекращение приема больных и их выписки до особых распоряжений».

Латыпов призвал горожан отнестись к ситуации с пониманием и следить за официальной информацией.

Напомним, что в Уфе аналогичная судьба постигла больницу им. Куватова, где на выходных умерла пациентка с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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