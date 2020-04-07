2020-04-07T18:16:08+03:00
Коронавирус Covid-19

«Я не мог по-человечески проститься»: Анвар Нургалиев рассказал, как хоронил заболевшую коронавирусом маму

По словам исполнителя, коронавирус женщина могла подхватить от пациентов или врачей
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Сегодня, 7 апреля, появилась информация о первом случае гибели пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Погибшей оказалась мать известного певца Татарии и Башкирии Анвара Нургалиева.

«Моя мама не умерла от коронавируса. Да, у нее обнаружили коронавирус. Но официальная причина смерти — ишемия головного мозга. У нее атеросклероз, у нее везде тромбы. Мы ожидали, что она может умереть в любой момент», — заявил Анвар Нургалиев в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Так как Нургалиев часто гастролирует, многие в соцсетях обрушились на него с обвинениями, предполагая, что именно он стал переносчиком коронавируса. В ответ Нургалиев заметил, что она «могла заразиться и от пациентов, и от врачей». Певец уверен, что подхватить инфекцию сам он нигде не мог, так как последний раз ездил в Москву на концерт 17 января, а за границей вообще не был с августа 2019 года.

Похороны матери стали для артиста тяжелым испытанием. По его словам, он даже не смог проститься с ней «по-человечески», так как в последний путь ее отвезли на особом автомобили и похоронили в специальном гробу.

«Я не мог по-человечески проститься, раздать милостыню, даже бросить землю на могилу. Старался не подходить к людям, специально так делал», - рассказал певец журналистам.

Сейчас вся семья артиста находится на самоизоляции и ждет результатов анализов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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