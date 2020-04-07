2020-04-07T18:14:44+03:00
Происшествия

Ураганный ветер в Башкирии сорвал часть крыши колледжа

От сильных порывов повредилась половина кровли
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Ураганный ветер снес часть крыши Сибайского многопрофильного колледжа. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

В аварийную службы вызов о ЧП поступил сегодня днем, 7 апреля. На месте происшествия сотрудники выяснили, что от сильных порывов повредилась кровля на площади в 300 «квадратов» при общей площади в 600. На земле обошлось без разрушений.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Часть обломков упала прямо перед входом в столовую. Появился повод поблагодарить полную самоизоляцию – все учащиеся сейчас находятся на дистанционном обучении, поэтому поблизости никого не оказалось – соответственно, ни погибших, ни пострадавших от стихии нет. А вот саму кровлю в ближайшее время придется восстанавливать.

Тем временем в Уфе сильный ветер привел к настоящей трагедии – на женщину упал рекламный щит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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