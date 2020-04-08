СК Уфы начал проверку по факту смерти женщины, на которую упал рекламный щит

8 Апр 2020 2020-04-08T06:41:27+03:00

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Следователи Уфы начали проверку по факту смерти женщины, на которую вчера, 7 апреля, упал рекламный щит. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства. Известно, что погибшей было 76 лет.

Напомним, инцидент произошел на улице Ферина. Конструкция не выдержала сильного ветра и упала на прохожую. Пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась до приезда медиков.

Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертиза. Сейчас они опрашивают очевидцев и проверяют исправность рекламного щита. «В ходе проверки действиям лиц, ответственных за содержание и ремонт рекламного щита, будет дана правовая оценка», – сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU