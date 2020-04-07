В Уфе территорию больницы, где скончалась пациентка с COVID-19, будут дезинфицировать

7 Апр 2020 2020-04-07T20:25:05+03:00

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Сегодня, 7 апреля, после десяти часов вечера в Уфе начнется обработка территории РКБ им. Куватова и прилегающих к ней улиц. Об этом рассказали в столичной мэрии. Напомним, медучреждение находится на карантине – там умерла 80-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус.

Как отметили городские власти, для дезинфекции будет использоваться лицензированное средство «Этоксамин». Оно «не представляет никакой опасности для жителей». Под обработку попадут улицы Кирова, Кустарная, Революционная, Мингажева и Достоевского.

«Администрация города Уфы просит отнестись с пониманием к данным работам. Во время дезинфекции жильцов первых и вторых этажей многоквартирных жилых домов просят закрыть окна, во избежание проникновения посторонних запахов», – передали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU