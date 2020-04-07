2020-04-07T14:57:43+03:00
Общество

Прокуратура обжаловала 15-тысячный штраф уфимцу, который нарушил режим полной самоизоляции

Мужчину задержали, когда он вышел во двор, чтобы переставить машину
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

В Уфе прокуратура Ленинского района обжаловала решение мирового судьи, который оштрафовал 33-летнего мужчину на 15 тысяч рублей за нарушение режима полной самоизоляции. Напомним, горожанина задержали полицейские, когда он в ночь на 2 апреля вышел во двор, чтобы переставить машину своей девушки.

«Новая газета» со ссылкой на адвоката проштрафившегося сообщает, что протест был перенесен по формальному основанию. Дело в том, что по новым поправкам в административный кодекс подобные штрафы могут накладывать только районные судьи, а решение, принятое мировым судьей, расценивается как превышение полномочий.

Кроме того, за водителя вступился и зампрокурора Ленинского района. Он и вовсе попросил прекратить дело, мотивируя это тем, что «действия водителя не были оценены с точки зрения презумпции невиновности». Второй важный момент: как оказалось, составлять протоколы по новой, «карантинной» статье имеют право не органы МВД, а должностные лица «органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе автомобиль скорой помощи столкнулся с катафалком, есть пострадавшие
Коронавирус в Башкирии: еще одну больницу закрыли на карантин
«Я не мог по-человечески проститься»: Анвар Нургалиев рассказал, как хоронил заболевшую коронавирусом маму
Ураганный ветер в Башкирии сорвал часть крыши колледжа
«Домашний эксперт» на телеканале «Вся Уфа»
О мерах поддержки малого бизнеса от Банка УРАЛСИБ
Жители Башкирии на самоизоляции устроили давку у входа в банк, очевидцы засняли видео
Прокуратура обжаловала 15-тысячный штраф уфимцу, который нарушил режим полной самоизоляции
Уфимцам будут выдавать новые виды пропусков на время самоизоляции: где их получить
Главврач больницы в Уфе, где введен карантин из-за подозрения на вспышку коронавируса, рассказала о текущей ситуации
Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковый комментарий о коронавирусе в соцсети
Когда в Башкирии отменят режим общей самоизоляции из-за коронавируса
Власти Башкирии освобождают малый бизнес от арендной платы
«Гулять с ребенком можно и нужно»: в роспотребнадзоре Башкирии рассказали про прогулки во время режима самоизоляции
Сколько продлится карантин в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом
Стало известно, в каком отделении РКБ лечилась скончавшаяся пациентка из Уфы с коронавирусом