Прокуратура обжаловала 15-тысячный штраф уфимцу, который нарушил режим полной самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T14:57:43+03:00

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В Уфе прокуратура Ленинского района обжаловала решение мирового судьи, который оштрафовал 33-летнего мужчину на 15 тысяч рублей за нарушение режима полной самоизоляции. Напомним, горожанина задержали полицейские, когда он в ночь на 2 апреля вышел во двор, чтобы переставить машину своей девушки.

«Новая газета» со ссылкой на адвоката проштрафившегося сообщает, что протест был перенесен по формальному основанию. Дело в том, что по новым поправкам в административный кодекс подобные штрафы могут накладывать только районные судьи, а решение, принятое мировым судьей, расценивается как превышение полномочий.

Кроме того, за водителя вступился и зампрокурора Ленинского района. Он и вовсе попросил прекратить дело, мотивируя это тем, что «действия водителя не были оценены с точки зрения презумпции невиновности». Второй важный момент: как оказалось, составлять протоколы по новой, «карантинной» статье имеют право не органы МВД, а должностные лица «органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

ИСТОЧНИК KP.RU