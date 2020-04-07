Главврач больницы в Уфе, где введен карантин из-за подозрения на вспышку коронавируса, рассказала о текущей ситуации
Главврач уфимской больницы им. Куватова, закрытой на карантин из-за возможной вспышки коронавируса, рассказала, что сейчас происходит в медучреждении. Эльза Сыртланова на своей странице в фейсбуке отметила, что COVID-19 изначально подозревался у пяти медиков РКБ. Результаты тестов двоих из них уже пришли – они отрицательные.
фото: фейсбук
«Тут уж, действительно приходит на ум поговорка «лучше перебдеть, чем недобдеть». Ждём остальных результатов! Но при этом мы не сидим сложа руки - продолжаются операции, работа над документацией и внедрением СМК», – написала Сыртланова, снабдив свой пост общими фотографиями с коллегами. Судя по снимках, специалисты пытаются сохранить бодрость духа и улыбаются, несмотря на то, что как минимум ближайшие две недели они проведут в стенах больницы. Из средств защиты они носят только медицинские маски.
фото: фейсбук
Тем временем источник «КП-Уфа» сообщает, что сама главврач свободно перемещается из корпуса в корпус больницы, а сам «коллектив находится в шоке» от сложившейся ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU