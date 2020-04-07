2020-04-07T14:43:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Уфимцам будут выдавать новые виды пропусков на время самоизоляции: где их получить

Ранее можно было передвигаться по городу со справкой от работодателя
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба мэрии УфыФото: пресс-служба мэрии Уфы
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Сегодня, 7 апреля, в уфимской мэрии состоялся брифинг по работе предприятий города в условиях самоизоляции. Вице-мэр Уфы Рустем Газизов заявил, что теперь передвигаться по городу с одной только справкой от работодателя нельзя.

После очередных поправок в указ главы Башкирии о режиме «Повышенная готовность к ЧС», право выдавать пропуска получили только городские власти.

- Если ранее предприятие просто выдавало справку, то теперь в указе сказано, что необходимость в бумажной справке отсутствует. Нужно изготавливать пластиковую карту. Данные пропуска выдаются работникам под персональную ответственность руководителя организации, - заявил вице-мэр Уфы Рустем Газизов.

Проще говоря, теперь пластиковые пропуска, которые выдает мэрия Уфы, обязательны для всех работающих в период самоизоляции жителей города.

Получить специальный пластиковый пропуск могут только работники предприятий и служб, которые продолжают работу в условиях режима самоизоляции, введенного в Башкирии 31 марта 2020 года. Руководитель предприятия должен обратиться в мэрию Уфы и предоставить список сотрудников. В городской администрации изготовят пластиковые пропуска и выдадут их под роспись руководителю организации или ИП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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