Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковый комментарий о коронавирусе в соцсети

7 Апр 2020 2020-04-07T13:59:46+03:00

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Жителя Чекмагушевского района Башкирии оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе. 30-летний мужчина стал фигурантом административного дела о злоупотреблении свободой средств массовой информации. Об этом сообщает республиканское МВД.

Известно, что недостоверную информацию распространении коронавирусной инфекции пользователь разместил в комментарии под записью в соцсети. В тексте он сослался на несуществующую знакомую, которая якобы работала в медучреждении. Факт выявили сотрудники полиции в ходе мониторинга.

Материалы дела были переданы в суд. Гражданину назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. В МВД добавили, что автор фейкового комментария «сожалеет о своем поступке и приносит извинения.

ИСТОЧНИК KP.RU