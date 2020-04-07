Жителя Башкирии оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейковый комментарий о коронавирусе в соцсети
Жителя Чекмагушевского района Башкирии оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение фейковой информации о коронавирусе. 30-летний мужчина стал фигурантом административного дела о злоупотреблении свободой средств массовой информации. Об этом сообщает республиканское МВД.
Известно, что недостоверную информацию распространении коронавирусной инфекции пользователь разместил в комментарии под записью в соцсети. В тексте он сослался на несуществующую знакомую, которая якобы работала в медучреждении. Факт выявили сотрудники полиции в ходе мониторинга.
Материалы дела были переданы в суд. Гражданину назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. В МВД добавили, что автор фейкового комментария «сожалеет о своем поступке и приносит извинения.
ИСТОЧНИК KP.RU