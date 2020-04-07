Когда в Башкирию отменят режим общей самоизоляции из-за коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T14:07:45+03:00

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Режим полной самоизоляции в Башкирии будет продлен как минимум до середины апреля 2020 года.

Напомним, что Радий Хабиров ограничил бесцельные прогулки жителей Башкирии еще в последний день марта. Пережив целую неделю дома, граждане озадачились справедливым вопросом – когда в Башкирии снимут режим общей самоизоляции из-за коронавируса 2020? Глава республики на оперативном совещании в понедельник, 6 апреля, дал четко понять, что ограничительные меры будут продлены как минимум еще на одну неделю – до 13 апреля.

БУДУТ ЛИ ПРОДЛЕВАТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 2020?

Учитывая то, что во вторник, 7 апреля стало известно об умершей пациентке РКБ Куватова с положительным анализом на коронавирус, то в ближайшее время ждать отмены режима общей самоизоляции в Башкирии не стоит.

Власти республики и медики постоянно следят за ситуацией с распространением коронавируса в регионе, и будут принимать своевременные меры про продлению или отмене режима полной самоизоляции в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU