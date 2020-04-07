Власти Башкирии освобождают малый бизнес от арендной платы

7 Апр 2020 2020-04-07T13:19:01+03:00

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Башкирия собирается освободить субъекты малого и среднего бизнеса от арендной платы из-за пандемии коронавируса. О проекте соответствующего распоряжения сообщила министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская.

«Проектом устанавливается освобождение от оплаты арендной платы субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр субъектов МСП за пользование государственным имуществом республики и по договорам аренды земельных участков», – пояснила Полянская во время заседания республиканского президиума, отметив, что освобождение от арендной платы предусмотрено до 31 декабря текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU