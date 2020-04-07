«Гулять с ребенком можно и нужно»: в роспотребнадзоре Башкирии рассказали про прогулки во время режима самоизоляции

7 Апр 2020 2020-04-07T12:47:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии уже вторую неделю действует режим полной самоизоляции, и у большинства жителей республики возникает важный вопрос: можно ли гулять на улице с детьми. В указе главы республики четко прописано: разрешено гулять с коляской в радиусе 150 метров от дома. А что насчет прогулок с детьми постарше?

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии рассказала, что гулять с ребенком во время режима самоизоляции можно и нужно, главное правильно одевать ребенка, чтобы он не перегрелся и не замерз, а также не контактировал с другими детьми и не убегал далеко от дома.

- Если мама гуляет с ребенком в безлюдном месте, маску надевать не нужно. Нужно соблюдать дистанцию от других людей и детей не менее 1,5-2 метров, избегая других компаний, - подчеркнула Анна Казак.

- Прогулки на свежем воздухе в режиме самоизоляции необходимы, главное, соблюдать социальную дистанцию и другие традиционные меры предосторожности, - добавил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU