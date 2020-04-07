Сколько продлится карантин в уфимской больнице, где скончалась пациентка с коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T12:32:09+03:00

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Глава башкирского Минздрава Максим Забелин рассказал, сколько будет длится карантин в РКБ им. Куватова, где скончалась пациентка с коронавирусом.

«Карантин будет длится в зависимости от наших эпидемических мероприятий, но по сложившейся практики составляет не менее 14 дней. Ни заходить, ни выходить нельзя», – объяснил Забелин. – Пробы на коронавирус будут взяты абсолютно у всех в медучреждении. Часть проб уже отрицательная.

Кроме того, министр сказал пару слов про то, как будет жить больница в период карантина. РКБ временно стала инфекционным госпиталем. Необходимые жизнеообеспечение проводится как в обычной инфекционной больнице: «Продукты поступают на кухню, готовится пища. Персонал, который ее разносит надевает средства индивидуальной защиты, после этого проводится необходимая дезинфекция».

ИСТОЧНИК KP.RU