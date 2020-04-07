2020-04-07T12:22:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, в каком отделении РКБ лечилась скончавшаяся пациентка из Уфы с коронавирусом

Женщина лежала в отделении неврологии с острым нарушением мозгового кровообращения
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас больница полностью закрыта на карантинСейчас больница полностью закрыта на карантинФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, в каком именно отделении РКБ находилась скончавшаяся в минувшее воскресенье 80-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом.

- Пациентка страдала большим количеством заболеваний. Она находилась в отделении неврологии с основным диагнозом – острое нарушение мозгового кровообращения, - уточнил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Также в минздраве отметили, что пожилая женщина находилась в больнице более двух месяцев и не могла самостоятельно передвигаться после операции, так что не могла самостоятельно заразиться коронавирусом.

- Мы с коллегами из Роспотребнадзора расцениваем это как случай реинфицирования, - уточнил Максим Забелин.

Сейчас больница закрыта на карантин, отрабатываются все контакты среди других пациентов, врачей и родственников, с которыми могла контактировать скончавшаяся пациентка.

Напомним, что о смерти 80-летней женщины с подтвержденным диагнозом ранее сообщил Радий Хабиров, подчеркнув, что причиной смерти все же стал не коронавирус, а инфаркт головного мозга.

Позже появилась версия, что заразить пожилую женщину мог ее собственный сын, известный певец, который гастролировал по России с концертами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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