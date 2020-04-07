Стало известно, в каком отделении РКБ лечилась скончавшаяся пациентка из Уфы с коронавирусом
Стало известно, в каком именно отделении РКБ находилась скончавшаяся в минувшее воскресенье 80-летняя пациентка с подтвержденным коронавирусом.
- Пациентка страдала большим количеством заболеваний. Она находилась в отделении неврологии с основным диагнозом – острое нарушение мозгового кровообращения, - уточнил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
Также в минздраве отметили, что пожилая женщина находилась в больнице более двух месяцев и не могла самостоятельно передвигаться после операции, так что не могла самостоятельно заразиться коронавирусом.
- Мы с коллегами из Роспотребнадзора расцениваем это как случай реинфицирования, - уточнил Максим Забелин.
Сейчас больница закрыта на карантин, отрабатываются все контакты среди других пациентов, врачей и родственников, с которыми могла контактировать скончавшаяся пациентка.
Напомним, что о смерти 80-летней женщины с подтвержденным диагнозом ранее сообщил Радий Хабиров, подчеркнув, что причиной смерти все же стал не коронавирус, а инфаркт головного мозга.
Позже появилась версия, что заразить пожилую женщину мог ее собственный сын, известный певец, который гастролировал по России с концертами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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