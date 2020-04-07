«Мы не ожидали»: глава минздрава Башкирии о смерти пациентки с коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T12:20:07+03:00

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Глава минздрава Башкирии Максим Забелин рассказал, что врачи не ожидали положительного результата анализов на коронавирусную инфекцию у 80-летней пациентки РКБ Куватова.

Напомним, что сегодня Радий Хабиров заявил, что в Башкирии умерла женщина, у которой был обнаружен положительный результат анализа на коронавирус. Известно, что женщина уже два месяца проходила лечение в одном из отделений крупнейшей уфимской больницы - РКБ Куватова. Пациентка скончалась еще на выходных, однако окончательные результаты исследований пришли только накануне. Разумеется, вскоре больницу закрыли на карантин вместе с пациентами и медиками.

- К сожалению информация поступила неожиданно. Мы не ожидали, что будет подтвержденный диагноз. Напоминаю, что каждый случай внебольничной пневмонии у нас проверяется по три раза, - объяснил Забелин.

Также министр добавил, что сейчас имеется большое количество пациентов с пневмониями, и врачи не ожидали положительных результатов анализа по коронавирусу от человека, который уже два месяца находился в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU