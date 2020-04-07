В Башкирии от коронавируса полностью вылечился пятый пациент

7 Апр 2020 2020-04-07T12:15:53+03:00

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Сегодня, 7 апреля, стало известно, что в Башкирии выписали из больницы пятого человека, у которого ранее был подтвержден диагноз «новая коронавирусная инфекция COVID-19». Об этом на брифинге в минздраве заявил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

О том, кто конкретно выписался из инфекционной больницы с полным выздоровлением, не сообщается. Медики ссылаются на врачебную тайну и не раскрывают ни пол, ни возраст этого пациента.

Напомним, ранее в Башкирии было зафиксировано четыре случая полного выздоровления от коронавируса COVID-19. Первой выписали 35-летнюю Лейсан Х. из Дюртюлей, которая подхватила коронавирус во время путешествия на круизном лайнере вместе со старшей сестрой. Обе женщины угодили в больницу еще в конце марта. Позднее выписали и ее сестру, 50-летнюю Фаину.

ИСТОЧНИК KP.RU