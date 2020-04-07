В Башкирии проведено больше 10 тысяч исследований на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T12:12:05+03:00

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В Башкирии за весь период пандемии коронавируса проведено больше 10 тысяч исследований. Об этом сообщила главный эпидемиолог республики Анна Казак.

«За истекший период с нарастающим итогом проведено 10809 исследований (порядка 1600 исследований в сутки). В том числе свыше 900 исследований с подозрением на ОРВИ, порядка полутора тысяч здоровых людей и 798 людей с признаками пневмоний, в том числе тяжелых», – сказала специалист.

Напомним, в Башкирии подтверждено 12 случая заражения COVID-19. Из них один человек умер, пятеро выписаны после лечения и шестеро находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU