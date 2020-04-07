2020-04-07T12:08:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Cтало известно, от кого могла заразиться коронавирусом скончавшаяся женщина из Башкирии

Сын пожилой женщины ездил с концертами в Москву и Санкт-Петербург
Яна БАЗЕКИНА
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Женщина два месяца проходила лечение в клинике, и сын часто навещал любимую матьЖенщина два месяца проходила лечение в клинике, и сын часто навещал любимую мать
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Стало известно, где могла заразиться коронавирусом скончавшаяся 80-летняя пациентка РКБ им. Куватова. Как сообщил источник «КП-Уфа», пожилую женщину мог заразить ее собственный сын - популярный певец, который часто гастролировал по разным городам.

- Он – певец, часто ездил на гастроли с концертами в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города, где сейчас наибольшее количество зараженных, - уточнил собеседник.

Как удалось выяснить, предположительно, речь о певце национальной эстрады Анваре Нургалиеве, у которого на днях умерла мать в той же самой больнице. При этом сам мужчина может являться всего лишь переносчиком коронавирусной инфекции, но не болеть им. Результаты его анализов пока неизвестны, поэтому утверждать с точностью, что это было именно так, нельзя.

Напомним, что о смерти пожилой женщины сообщил сегодня, 7 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях. Пенсионерка около двух месяцев находилась на лечении – прошла ампутацию бедра, позже присоединился гнойный процесс и застойная пневмония. Женщину в тяжелом состоянии поместили на ИВЛ, но она все же скончалась.

При этом подчеркивается, что причиной смерти пенсионерки стал все-таки отек мозга на фоне ишемического инсульта, а не сам коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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