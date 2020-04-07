2020-04-07T10:28:12+03:00
Происшествия

На ферме в Башкирии произошел пожар: сгорели 20 голов скота и более 200 бройлеров

Среди людей жертв нет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
Изменить размер текста:

Минувшей ночью, 7 апреля, на ферме села Новобирдино Чекмагушевского района произошел пожар. Погибло 20 голов скота и более двухсот бройлеров. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Тревожный вызов о пожаре в помещении для содержания животных поступил на пульт диспетчера аварийной службы в три часа ночи. На место происшествия были направлены несколько пожарных команд близлежащих сельских поселений, МЧС и другие экстренные службы.

По прибытии спасатели обнаружили, что происходит открытое горение крыши здания фермы на площади в 900 «квадратов». Известно, что когда огонь вспыхнул, в помещении находились с полсотни голов крупного рогатого скота.

«Тушение пожара производилось по повышенному рангу пожара, которое осложнялось большой пожарной нагрузкой и сильным ветром», – сообщили в МЧС. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение только в половине шестого утра.

В результате пожара погибло 10 голов крупного и 11 малого рогатого скота, а также одна лошадь и более двухсот бройлеров. В причинах происшествия разбирается эксперт испытательной лаборатории и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На ферме в Башкирии произошел пожар: сгорели 20 голов скота и более 200 бройлеров
В Башкирии подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
В уфимской больнице скончалась пациентка с подтвержденным коронавирусом
Пассажиропоток автобусов в Уфе сократился на 80%
В Уфе назвали самые криминальные районы в период полной самоизоляции
В Уфе при столкновении трех легковушек пострадали четыре человека
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
«Ужас какой. Что-то произошло и скрывают!»: появилось видео из закрытой на карантин уфимской больницы
«Альянс врачей» потребовал провести тесты на коронавирус всем врачам уфимской РКБ
В Уфе на оживленной магистрали сбили велосипедиста, он в тяжелом состоянии
В Уфе главврач закрытой на карантин больницы рассказала об анализах врачей на коронавирус
Застрявшие на оторвавшейся льдине жители Башкирии попросили спасателей не мешать им рыбачить
«Иначе через пару недель пациенты в больницах одни будут лежать»: врачи из Башкирии срочно просят помощи