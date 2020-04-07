На ферме в Башкирии произошел пожар: сгорели 20 голов скота и более 200 бройлеров

7 Апр 2020 2020-04-07T10:28:12+03:00

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Минувшей ночью, 7 апреля, на ферме села Новобирдино Чекмагушевского района произошел пожар. Погибло 20 голов скота и более двухсот бройлеров. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Тревожный вызов о пожаре в помещении для содержания животных поступил на пульт диспетчера аварийной службы в три часа ночи. На место происшествия были направлены несколько пожарных команд близлежащих сельских поселений, МЧС и другие экстренные службы.

По прибытии спасатели обнаружили, что происходит открытое горение крыши здания фермы на площади в 900 «квадратов». Известно, что когда огонь вспыхнул, в помещении находились с полсотни голов крупного рогатого скота.

«Тушение пожара производилось по повышенному рангу пожара, которое осложнялось большой пожарной нагрузкой и сильным ветром», – сообщили в МЧС. Пожарные смогли ликвидировать открытое горение только в половине шестого утра.

В результате пожара погибло 10 голов крупного и 11 малого рогатого скота, а также одна лошадь и более двухсот бройлеров. В причинах происшествия разбирается эксперт испытательной лаборатории и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU