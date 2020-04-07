В Башкирии подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новых подтверждённых случаях заражения коронавирусом.
«Установлен ещё один носитель Ковид-19, это женщина, прибывшая из Турции. Её состояние - не тяжёлое. Один из заболевших коронавирусом ранее - сегодня выписан», – написал руководитель республики в своих соцсетях.
Напомним, Хабиров также сообщил, что у 80-летней женщины, которая умерла в РКБ им. Куватова от отека головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта, так же был обнаружен COVID-19.
Таким образом, на данный момент всего в Башкирии было зафиксировано 12 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Пятеро выписаны из больницы после лечения. Шестеро остаются на госпитализации.
ИСТОЧНИК KP.RU