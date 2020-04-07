В Башкирии подтверждены два новых случая заражения коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T09:54:39+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новых подтверждённых случаях заражения коронавирусом.

«Установлен ещё один носитель Ковид-19, это женщина, прибывшая из Турции. Её состояние - не тяжёлое. Один из заболевших коронавирусом ранее - сегодня выписан», – написал руководитель республики в своих соцсетях.

Напомним, Хабиров также сообщил, что у 80-летней женщины, которая умерла в РКБ им. Куватова от отека головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта, так же был обнаружен COVID-19.

Таким образом, на данный момент всего в Башкирии было зафиксировано 12 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Пятеро выписаны из больницы после лечения. Шестеро остаются на госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU