2020-04-07T09:38:44+03:00
Общество

Пассажиропоток автобусов в Уфе сократился на 80%

Самоизоляция коснулась и частников, и госперевозчика
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Всего по Уфе курсируют 465 автобусов частных перевозчиковВсего по Уфе курсируют 465 автобусов частных перевозчиковФото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе зафиксировано резкое снижение пассажиропотока в общественном транспорте. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил замначальника Управления транспорта и связи Владимир Петров.

По данным чиновника, в период самоизоляции горожан обслуживают 697 единиц общественного транспорта. Среди них 81 трамвай и троллейбус МУЭТа, 151 автобус «Башавтотранса» и 465 частных автобусов.

У всех перевозчиков в период самоизоляции зафиксировано резкое снижение пассажиропотока. По сравнению с январем текущего года у МУЭТа он сократился на 76%, у «Башавтотранса» на 81% и у частников – на 80%.

За прошедшую неделю, с 30 по 5 апреля, в Уфе произошло всего одно ДТП с участием общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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