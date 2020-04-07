2020-04-07T09:14:21+03:00
Общество

В Уфе назвали самые криминальные районы в период полной самоизоляции

Статистику огласили на оперативке в мэрии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейские зафиксировали 30 преступленийПолицейские зафиксировали 30 преступлений
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Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в мэрии Уфы были названы самые криминальные районы города в период самоизоляции. Статистику за прошлую недели привел начальник отдела охраны и общественного порядка МВД по Уфе.

На территории башкирской столицы в общей сложности произошло 30 преступлений: 24 кражи, три грабежа, два угона и одна разбой нападение. Среди районов по числу преступлений лидирует Октябрьский (10 фактов). Затем идут Орджоникидзевский (7), Калининский (4), Ленинский (2) и Демский (1). Кроме того, стало известно, в каких районах чаще всего нарушается режим полной самоизоляции. Это Калининский, Ленинский и Орджоникидзевский.

Из 19 краж и грабежей предметом посягательства стали товары материальной ценности (11), сотовые (4) и деньги (4). Чаще всего преступления совершаются в вечернее и ночное время суток. В период с 18:00 до 6:00 совершено 12 краж и три грабежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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