2020-04-07T08:45:09+03:00
Происшествия

В Уфе при столкновении трех легковушек пострадали четыре человека

ДТП произошло на улице Тухвата Янаби
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфафото: ГИБДД Уфа
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На улице Тухвата Янаби в Уфе столкнулись три автомобиля. ДТП произошло накануне днем, 6 апреля. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 31-летний водитель на Opel Astra врезался во встречный Renault Logan. В то же время по этой же дороге двигался мужчина на Nissan Tiana. Он не смог вовремя среагировать аварийные автомобили и въехал во французскую иномарку.

Итог дорожного происшествия – четверо пострадавших: водитель Opel и его 22-летняя пассажирка получили ушибы (их отпустили домой после оказания медпомощи), а 32-летнего водителя Renault и его 31-летнюю пассажирку с различными травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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