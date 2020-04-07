В Уфе при столкновении трех легковушек пострадали четыре человека

7 Апр 2020 2020-04-07T08:45:09+03:00

Изменить размер текста: A A

На улице Тухвата Янаби в Уфе столкнулись три автомобиля. ДТП произошло накануне днем, 6 апреля. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По данным ведомства, 31-летний водитель на Opel Astra врезался во встречный Renault Logan. В то же время по этой же дороге двигался мужчина на Nissan Tiana. Он не смог вовремя среагировать аварийные автомобили и въехал во французскую иномарку.

Итог дорожного происшествия – четверо пострадавших: водитель Opel и его 22-летняя пассажирка получили ушибы (их отпустили домой после оказания медпомощи), а 32-летнего водителя Renault и его 31-летнюю пассажирку с различными травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU