Семья из Башкирии спустя год после переезда в новую квартиру обнаружила таинственное послание

11 Апр 2020 2020-04-11T21:56:35+03:00

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Семья из Башкирии обнаружила странную записку на двери квартиры, в которую она переехала год назад. Снимок послания появился в одной из групп «ВКонтакте». По словам жильцов, свернутый лист был прикреплен на входную дверь. Развернув его, они увидели начерченный на нем прямоугольник.

«Родители нам сказали не трогать, это бывшие хозяева ритуал такой со свечами совершили», – сказал автор поста.

В комментариях предосторожность старшего поколения поддержали. Кое-кто даже посоветовал пригласить в дом муллу для прочтения Корана. Другой пользователь предложил связаться с теми, у кого была куплена квартира – возможно, они что-то знают.

ИСТОЧНИК KP.RU