«Ужас какой. Что-то произошло и скрывают!»: появилось видео из закрытой на карантин уфимской больницы
Накануне стало известно, что в Уфе на карантин закрылась РКБ имени Куватова. По данным «КП-Уфа», в медучреждении находился пациент с признаками заражения коронавирусом. В последствии руководство больницы объявило карантин – медиков и другой персонал не выпускают из здания.
Вскоре появилось видео, снятое одной из посетительниц больницы. Его у себя в соцсетях опубликовала журналист Гюзель Ибрагимова. На кадрах видно, как в приемном покое больницы столпились люди. Их как будто никто не выпускает из здания. Женщина, снимающая происходящее на телефон, задает вопрос врачу: «Почему нас не выпускают?». На что другая женщина в белом халате отвечает: «У нас карантин».
Снимавшая видео женщина возмущается, что она пришла в больницу полчаса назад, а их уже отказываются выпускать.
- Ужас какой. Что-то произошло и скрывают. Мы не можем выйти! - говорит автор ролика.
Видео из РКБ Куватова в Уфе // 07.04.
ИСТОЧНИК KP.RU