2020-04-07T07:22:38+03:00
Коронавирус Covid-19

«Альянс врачей» потребовал провести тесты на коронавирус всем врачам уфимской РКБ

Соответствующее обращение в адрес главврача и руководству Роспотребнадзора появилось в социальной сети
Павел КРАЙНОВ
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Межрегиональный профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» выступил с официальным заявлением по ситуации с возможной вспышкой коронавируса в РКБ имени Куватова в Уфе. Напомним, что вчера, 6 апреля, появилась информация о том, что в больнице оказался пациент с признаками заражения коронавирусом, а потом больницу закрыли на карантин. Медработники теперь вынуждены оставаться в здании круглые сутки. У нескольких врачей взяли анализы на коронавирус и два из них оказались отрицательными.

В официальном обращении «Альянса врачей» на имя главврача Эльзы Сыртлановой, в частности, говорится:

- Мы официально требуем немедленно привести к законным нормам всю документацию, предоставить медикам Уфимской больницы документы и приказы о необходимости введения карантина, провести тестирование на Covid, обеспечить их СИЗ, горячим питанием и гигиеническими средствами, - написали представители профсоюза в Твиттер.

В копию письма «Альянс врачей» поставили также Роспотребнадзор по Башкирии, Росздравнадзор, Генеральную прокуратуру и Гострудинспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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