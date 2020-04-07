В Уфе на оживленной магистрали сбили велосипедиста, он в тяжелом состоянии

7 Апр 2020 2020-04-07T07:33:28+03:00

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Сегодня, 7 апреля, в популярном сообществе в соцсети Инстаграм появилась просьба о помощи. Автор сообщения попросила откликнутся возможных очевидцев ДТП на спуске в Сипайлово. Вчера вечером, около 20:30 часов там сбили велосипедиста. Произошло это в районе Тужиловки.

- Парень молодой. Может у кого-то есть запись регистратора? Или кто-то был на остановке. Находится в критическом состоянии. Очень нужны очевидцы, - просит автор снимка.

На данный момент подробности аварии неизвестны. Всех, кто мог стать очевидцем ДТП, просят связаться с родными велосипедиста по телефону: +7 996 400-61-31.

ИСТОЧНИК KP.RU