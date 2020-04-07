В Уфе главврач закрытой на карантин больницы рассказала об анализах врачей на коронавирус
Как писала ранее «Комсомолка», накануне в РКБ имени Куватова в Уфе возникла непростая ситуация. Сразу нескольких врачей госпитализировали с подозрением на коронавирус. Как сообщал собственный источник «КП-Уфа», все они контактировали с пациентом, у которого были все признаки коронавирусной инфекции.
Вчера, 6 апреля, поздно вечером, главврач больницы, где зафиксировали возможную вспышку коронавируса, прокомментировала ситуацию. Эльза Сыртланова сообщила, что теперь медучреждение находится на карантине – здание запрещено покидать кому-либо.
- Да, действительно, несколько наших сотрудников госпитализированы с пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. Но уже у двоих из них получен Отрицательный результат!!! Тут уж, действительно приходит на ум поговорка «лучше перебдить, чем недобдить». Ждём остальных результатов! —написала Сыртланова у себя на странице в социальной сети.
По ее словам, пока врачи находятся на карантине вместе с пациентами, медработники будут продолжать работу – работать с документами и проводить операции.
ИСТОЧНИК KP.RU