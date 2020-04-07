2020-04-07T07:01:22+03:00
Коронавирус Covid-19

«Иначе через пару недель пациенты в больницах одни будут лежать»: врачи из Башкирии срочно просят помощи

Медицинское учреждение недавно перепрофилировали под прием зараженных коронавирусом
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Накануне врач уфимской больницы №8 Арина Мельникова опубликовала в социальных сетях настоящий крик души. Женщина попросила неравнодушных жителей Уфы и Башкирии оказать помощь медучреждению.

- Нужны респираторы FFP3 срочно! И защитные костюмы! Иначе через пару недель пациенты в больницах одни будут лежать, - написала врач у себя на странице.

Напомним, недавно несколько больниц города были «перепрофилированы» под госпитали для пациентов с подозрением на коронавирус. Так произошло с Демской и 8-й больницей. В Башкирии был сформирован так называемый «коечный фонд» - места для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. По словам главы минздрава Башкирии Максима Забелина, в республике 1651 койка для госпитальной базы и 1103 для изоляторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Иначе через пару недель пациенты в больницах одни будут лежать»: врачи из Башкирии срочно просят помощи