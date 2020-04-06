В Уфе на улице обнаружили труп с послеоперационными шрамами

6 Апр 2020 2020-04-06T17:54:32+03:00

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Страшную находку обнаружили жители Октябрьского района Уфы 3 апреля вечером. Возле дома №10 по бульвару Молодежному на улице лежал труп, сообщил собственный источник.

Со слов собеседника, на теле 52-летнего погибшего были послеоперационные рубцы – в области передней брюшной стенки и грудной клетки, их давность около недели.

Помимо этого у мужчины обнаружены множественные раны на шее. Труп погибшего направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит выяснить причину смерти уфимца, и имеет ли она криминальный след. Обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU