33-летний полицейский в Уфе обвиняется в получении взятки

6 Апр 2020 2020-04-06T19:20:51+03:00

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В столице Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего оперуполномоченного районного отдела полиции – страж порядка обвиняется в получении взятки.

Как сообщили в следкоме, полицейский предложил представителю страховой компании ускорить выдачу ранее угнанного автомобиля всего за 70 тысяч рублей. Страж порядка прекрасно знал, что машина является вещественным доказательством по делу. Страховщику он предложил забрать на ответственное хранение, а затем передать его владельцу. Оперуполномоченный сообщил, что иначе данная процедура может занять длительное время, за которое автомобиль потеряет в цене и не будет соразмерен положенной владельцу страховой выплате. Представитель страховой компании обратился с заявлением в органы ФСБ.

Страж порядка был задержан сотрудниками ФСБ после получения взятки. Свою вину он признал и написал явку с повинной, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU