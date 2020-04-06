2020-04-06T19:20:51+03:00
Происшествия

33-летний полицейский в Уфе обвиняется в получении взятки

Вину в совершении преступления он признал
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Страж порядка был задержан сотрудниками ФСБ после получения взяткиСтраж порядка был задержан сотрудниками ФСБ после получения взятки
Изменить размер текста:

В столице Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего оперуполномоченного районного отдела полиции – страж порядка обвиняется в получении взятки.

Как сообщили в следкоме, полицейский предложил представителю страховой компании ускорить выдачу ранее угнанного автомобиля всего за 70 тысяч рублей. Страж порядка прекрасно знал, что машина является вещественным доказательством по делу. Страховщику он предложил забрать на ответственное хранение, а затем передать его владельцу. Оперуполномоченный сообщил, что иначе данная процедура может занять длительное время, за которое автомобиль потеряет в цене и не будет соразмерен положенной владельцу страховой выплате. Представитель страховой компании обратился с заявлением в органы ФСБ.

Страж порядка был задержан сотрудниками ФСБ после получения взятки. Свою вину он признал и написал явку с повинной, следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии пьяный пациент угрожал ножом молодому фельдшеру
33-летний полицейский в Уфе обвиняется в получении взятки
Власти Башкирии рассказали, на какой срок хватит запасов продовольствия
В Уфе на улице обнаружили труп с послеоперационными шрамами
В минздраве Башкирии рассказали о возможном заражении коронавирусом врачей
РКБ Куватова закрыли на карантин из-за возможной вспышки коронавируса
Центры занятости Башкирии переходят на дистанционный режим работы
В Уфе пятерых врачей РКБ имени Куватова госпитализировали с подозрением на коронавирус
Радий Хабиров попросил включить в состав пайков для школьников местную продукцию
«Прогуливающихся людей мы не должны видеть»: в мэрии Уфе разъяснили действующий режим самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Уфе: в мэрии объяснили, что грозит нарушителям
«Не так страшен, как о нём говорят»: главный эпидемиолог Башкирии – о коронавирусе
Анализы на коронавирус в Башкирии можно будет сдать бесплатно в частных клиниках
В Башкирии десятки работников предприятия стоят в очереди на улице: из-за коронавируса открыта одна проходная
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Известны оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии на 6 апреля
«Вы желание детей учиться убьете»: Радий Хабиров – о дистанционном образовании в Башкирии
Власти Башкирии расширили список организаций, которые могут работать в режиме полной самоизоляции
Как купить квартиру в Уфе, не выходя из дома?
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель