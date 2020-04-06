В минздраве Башкирии рассказали о возможном заражении коронавирусом врачей

6 Апр 2020 2020-04-06T17:39:14+03:00

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6 апреля стало известно, что у пяти врачей РКБ имени Куватова подозревается коронавирус. Все они находятся в инфекционной больнице. Также «КП – Уфа» сообщала, что у нескольких медиков диагноз COVID-19 подтвердился.

В связи с этим с 6 апреля больница временно закрыта на проведение карантинных мероприятий.

В пресс-службе минздрава прокомментировали, что у пяти сотрудников и двух пациентов установлен диагноз внебольничная пневмония, коронавирус пока не подтвержден.

- Они направлены в инфекционную больницу для дообследования на наличие короновируса и лечение. Состояние пациентов удовлетворительное, - сказала Светлана Кускарбекова.

В данный момент в больнице проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия и дезинфекция помещений. Во время карантинных мероприятий персонал больницы продолжит выполнять свою работу, а прием пациентов приостановлен до завершения карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU