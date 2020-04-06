В Башкирии пьяный пациент угрожал ножом молодому фельдшеру

6 Апр 2020 2020-04-06T20:00:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В башкирском городе Стерлитамаке пьяный пациент угрожал ножом фельдшеру. Подробности инцидента рассказали в профсоюзе медиков.

Все случилось днем 4 апреля. К «скорую» обратилась женщина. Она сообщила, что ее муж ведет себя неадекватно. По вызову была отправлена бригада, в составе которой был 24-летний сотрудник. По приезде выяснилось, что пациент попросту был пьян и ни в какой медицинской помощи не нуждался. При всем при этом он вел себя неадекватно и угрожал молодому медику ножом.

«Когда фельдшер вышел из квартиры, буйный пациент ударил в дверь ножом, а потом, пытаясь открыть дверь, прищемил себе пальцы. Фельдшер скорой помощи не пострадал, травмы им не были получены. Тут же был вызван наряд полиции», – рассказали в правозащитной организации.

По данным собственного источника «КП-Уфа», дебоширом оказался безработный 27-летний местный житель. Его задержали и доставили в Управление МВД. Там на него завели уголовное дело за «Угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Полицейские решили оставить его под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU