2020-04-06T20:00:13+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный пациент угрожал ножом молодому фельдшеру

Инцидент произошел в Стерлитамаке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Дебоширу придется ответить перед закономДебоширу придется ответить перед законом
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В башкирском городе Стерлитамаке пьяный пациент угрожал ножом фельдшеру. Подробности инцидента рассказали в профсоюзе медиков.

Все случилось днем 4 апреля. К «скорую» обратилась женщина. Она сообщила, что ее муж ведет себя неадекватно. По вызову была отправлена бригада, в составе которой был 24-летний сотрудник. По приезде выяснилось, что пациент попросту был пьян и ни в какой медицинской помощи не нуждался. При всем при этом он вел себя неадекватно и угрожал молодому медику ножом.

«Когда фельдшер вышел из квартиры, буйный пациент ударил в дверь ножом, а потом, пытаясь открыть дверь, прищемил себе пальцы. Фельдшер скорой помощи не пострадал, травмы им не были получены. Тут же был вызван наряд полиции», – рассказали в правозащитной организации.

По данным собственного источника «КП-Уфа», дебоширом оказался безработный 27-летний местный житель. Его задержали и доставили в Управление МВД. Там на него завели уголовное дело за «Угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Полицейские решили оставить его под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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