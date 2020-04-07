Застрявшие на оторвавшейся льдине жители Башкирии попросили спасателей не мешать им рыбачить

7 Апр 2020 2020-04-07T06:36:01+03:00

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В Туймазинском районе Башкирии двое рыбаков оказались отрезанными от берега на оторвавшейся льдине. Прибывших вытаскивать их спасателей они попросили не мешать. О курьезном случае рассказали в Госкомитете республики по ЧС.

Инцидент произошел накануне вечером, 5 апреля, на озере Кандрыкуль. Сотрудники аварийной службы получили сигнал о том, что два рыбака находятся на льдине, которая оторвалась от берега. Прибывшие на место происшествия спасатели «попытались принять все возможные меры для снятия рыбаков со льда», однако те ни в какую не хотели уходить, попросив сотрудников не мешать.

Спасатели развели руками и вызвали на место полицейских. При виде правоохранителей мужчины быстро собрали снасти и поспешили на берег, где их уже встретил участковый. В госкомитете по ЧС добавили добавили, что рыбаки, помимо того что подвергли себя опасности, еще и нарушили режим самоизоляции, который действует на территории республики с 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU