Власти Башкирии рассказали, на какой срок хватит запасов продовольствия

6 Апр 2020 2020-04-06T18:38:41+03:00

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Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов рассказал об обеспеченности республики продуктами питания.

По словам главы ведомства, ажиотаж из-за паники, связанной с угрозой коронавируса, не сказался на наличии товара на полках магазина, «потому что у нас есть запасы». На складах торговых сетей и оптовых центров готовой продукции хватит как минимум на 1,5-2 месяца. Достаточно запасов и сельскохозяйственного сырья, аграрии республики обеспечены семенами.

«В этом году посевная площадь в республике составит 3 млн гектаров, что на 5% выше уровня прошлого года. Яровой сев будет проведен на 2 млн гектаров. В этом году на 136 тысяч гектаров больше посеяно озимых культур, до 100 тысяч увеличили посевные площади под гречиху», – сообщил Фазрахманов.

ИСТОЧНИК KP.RU