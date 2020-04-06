2020-04-06T15:47:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Уфе пятерых врачей РКБ имени Куватова госпитализировали с подозрением на коронавирус

В данный момент больница закрыта на карантин
Эльвина АПАРИНА
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Больница закрыта на карантинБольница закрыта на карантин
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Пятеро врачей из Республиканской клинической больницы имени Куватова в выходные дни поступили в инфекционную больницу Уфы с подозрением на коронавирус, сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на ежедневном брифинге в минздраве Башкирии.

- У всех у них внебольничная пневмония. Проводится необходимое лечение и обследование, - сказал Забелин.

Также он напомнил, что все пациенты с внебольничной пневмонией в республике сейчас рассматриваются «под прицелом» на новую коронавирусную инфекцию

- Говорить о том, что у них COVID-19 рано, но анализы мы у них берем, - подытожил министр.

В данный момент больница закрыта на карантин. Работает только роддом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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