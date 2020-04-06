В Уфе пятерых врачей РКБ имени Куватова госпитализировали с подозрением на коронавирус
Пятеро врачей из Республиканской клинической больницы имени Куватова в выходные дни поступили в инфекционную больницу Уфы с подозрением на коронавирус, сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на ежедневном брифинге в минздраве Башкирии.
- У всех у них внебольничная пневмония. Проводится необходимое лечение и обследование, - сказал Забелин.
Также он напомнил, что все пациенты с внебольничной пневмонией в республике сейчас рассматриваются «под прицелом» на новую коронавирусную инфекцию
- Говорить о том, что у них COVID-19 рано, но анализы мы у них берем, - подытожил министр.
В данный момент больница закрыта на карантин. Работает только роддом.
ИСТОЧНИК KP.RU