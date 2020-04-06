Центры занятости Башкирии переходят на дистанционный режим работы
Чтобы там зарегистрироваться, теперь достаточно звонка
фото: ufacity.info
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Центры занятости Башкирии работают в дистанционном режиме. Они приостановили прием граждан на прошлой неделе. Об этом сообщила министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова. Чтобы встать на учет в качестве безработного, теперь достаточно позвонить по телефону 8(347)218-07-07.
Глава ведомства также предоставила резюме по ситуации на региональном рынке труда. По ее словам, всплеска безработицы пока не наблюдается, а вакансий «достаточно много». Тем не менее министерство «держит руку на пульсе», ожидая возможные последствия от пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU