Радий Хабиров попросил включить в состав пайков для школьников местную продукцию

6 Апр 2020 2020-04-06T15:09:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил включить в состав продуктовых наборов, которые бесплатно получают 85 тысяч школьников республики в период дистанционного обучения, включить товары местного производства. Он отметил, что таким образом можно поддержать «своих» предпринимателей, которым приходится нелегко в условиях пандемии коронавируса.

В состав пайков для школьников входят крупа крупа, макароны, соки, мучные и фруктово-ягодные кондитерские изделия, чай, какао, молочные, мясные и рыбные консервы, фрукты, растительное масло. На следующей недели набор будет немного изменен – для разнообразия ассортимента.

Хабиров наборы одобрил, но обратил внимание, что в представленных наборах практически нет продукции республиканского производства. «Мы же масло подсолнечное производим. Столько печенья даём детям, но почему даём печенье, которое пекут где-то в Подмосковье, Калужской области или Челябинской. У нас что печенье не пекут совсем? Да на каждом шагу». Он поручил правительству проработать этот вопрос с башкирскими производителями.

ИСТОЧНИК KP.RU