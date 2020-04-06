2020-04-06T14:17:59+03:00
Общество

«Прогуливающихся людей мы не должны видеть»: в мэрии Уфе разъяснили действующий режим самоизоляции

На территории города действуют два вида пропусков
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В мэрии Уфе разъяснили действующий режим самоизоляцииВ мэрии Уфе разъяснили действующий режим самоизоляцииФото: Рустем АХУНОВ
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В уфимской администрации заявили, что на улице свободно прогуливающихся людей в условиях режима полной самоизоляции не должно быть. Об этом на тематическом брифинге сказал вице-мэр Рустем Газизов.

«На территории Уфы введена пропускная система. В рамках самоизоляции свободное нахождении на территории муниципалитета недопустимо ни в общественных местах, ни в целом. Свободно прогуливающихся людей мы в принципе не должны видеть», – пояснил чиновник.

Он напомнил, что в башкирской столице есть два вида пропусков для перемещения по городу. Первый вариант – пластиковая карта – для органов власти, волонтеров и дружинников. Эти пропуска имеют сквозную нумерацию: передача их другим лицам недопустима. Второй вид пропуска – справка работодателя. Она выдается работникам предприятий, которые продолжают работу в режиме самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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