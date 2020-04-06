2020-04-06T14:23:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Штрафы за нарушение самоизоляции в Уфе: в мэрии объяснили, что грозит нарушителям

В столице зафиксированы уже несколько случаев нарушения режима самоизоляции
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

На оперативном совещании в мэрии Уфы объяснили ситуацию с полученными горожанами штрафами за нарушение режима самоизоляции в период возможного распространения корнавирусной инфекции.

Во время прямого эфира выступили чиновники городской администрации – замглавы мэра Рустем Газизов и начальник отдела взаимодействия с гражданами Артур Гафаров.

- Есть ряд достаточно жестких мер. В частности, сегодня стражи порядка могут составлять административные протоколы. Они касаются физических (15 тысяч рублей), юридических и должностных лиц. Призываю всех находиться дома и не нарушать режим самоизоляции, - рассказал Газизов. - Мы не гонимся за количеством составленных протоколов. Наша цель - уберечь жителей от инфекции.

Артур Гафаров рассказал, что город в период полной самоизоляции патрулируют дружинники, сотрудники полиции и уфимского центра общественной безопасности. По последним данным, сейчас улицы Уфы патрулируют около 300 добровольцев.

Избежать штрафов можно при наличии специальной справки от работодателя, которая доказывает необходимость вашего нахождения вне дома. Также при себе необходимо иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Центры занятости Башкирии переходят на дистанционный режим работы
В Уфе пятерых врачей РКБ имени Куватова госпитализировали с подозрением на коронавирус
Радий Хабиров попросил включить в состав пайков для школьников местную продукцию
«Прогуливающихся людей мы не должны видеть»: в мэрии Уфе разъяснили действующий режим самоизоляции
Штрафы за нарушение самоизоляции в Уфе: в мэрии объяснили, что грозит нарушителям
«Не так страшен, как о нём говорят»: главный эпидемиолог Башкирии – о коронавирусе
Анализы на коронавирус в Башкирии можно будет сдать бесплатно в частных клиниках
В Башкирии десятки работников предприятия стоят в очереди на улице: из-за коронавируса открыта одна проходная
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
Известны оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии на 6 апреля
«Вы желание детей учиться убьете»: Радий Хабиров – о дистанционном образовании в Башкирии
Власти Башкирии расширили список организаций, которые могут работать в режиме полной самоизоляции
Как купить квартиру в Уфе, не выходя из дома?
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную фиксированную ставку по торговому эквайрингу за апрель