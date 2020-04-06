Штрафы за нарушение самоизоляции в Уфе: в мэрии объяснили, что грозит нарушителям

6 Апр 2020 2020-04-06T14:23:06+03:00

В столице зафиксированы уже несколько случаев нарушения режима самоизоляции

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На оперативном совещании в мэрии Уфы объяснили ситуацию с полученными горожанами штрафами за нарушение режима самоизоляции в период возможного распространения корнавирусной инфекции.

Во время прямого эфира выступили чиновники городской администрации – замглавы мэра Рустем Газизов и начальник отдела взаимодействия с гражданами Артур Гафаров.

- Есть ряд достаточно жестких мер. В частности, сегодня стражи порядка могут составлять административные протоколы. Они касаются физических (15 тысяч рублей), юридических и должностных лиц. Призываю всех находиться дома и не нарушать режим самоизоляции, - рассказал Газизов. - Мы не гонимся за количеством составленных протоколов. Наша цель - уберечь жителей от инфекции.

Артур Гафаров рассказал, что город в период полной самоизоляции патрулируют дружинники, сотрудники полиции и уфимского центра общественной безопасности. По последним данным, сейчас улицы Уфы патрулируют около 300 добровольцев.

Избежать штрафов можно при наличии специальной справки от работодателя, которая доказывает необходимость вашего нахождения вне дома. Также при себе необходимо иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU