«Не так страшен, как о нём говорят»: главный эпидемиолог Башкирии – о коронавирусе

6 Апр 2020 2020-04-06T14:00:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный врач Центре гигиены и эпидемиологии Башкирии Анна Казак заявила, что коронавирус «не так страшен, как о нем говорят некоторые». Своим мнением она поделилась в интервью изданию «РБК-Уфа».

Казак отметила, что инфекция известна уже давно, а то, с чем весь мир имеет дело сейчас – это новый штамм. Несмотря на то, что он тщательно изучается, до сих пор неизвестно, какой эпидпроцесс пойдет при развитии его территориально. Но ровно поэтому и нужно соблюдать требования медиков». По словам главного эпидемиолога республики, возможность повторного заражения не исключено, поскольку никаких научно обоснованных данных о приобретении человеком иммунитета против COVID-19, нет.

Когда будет пик и спад коронавирусной инфекции, наверняка сказать не может никто, утверждает Анна Казак. Тем не менее со ссылкой на ученых она пояснила, что группа вирусов, к которой принадлежит новая зараза, сезонная: «Обычно это от января до мая месяца. Будем надеяться, что новый коронавирус тоже будет не далее, чем до начала лета»

ИСТОЧНИК KP.RU